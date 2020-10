San Luca, Cozza: "Attenti alla Gelbison, obiettivo tre punti"

Francesco Cozza, tecnico del San Luca, ha presentato la gara casalinga contro la Gelbison di domenica:

"A Messina siamo stati ingenui su due occasioni concesse agli avversari. Il primo gol lo abbiamo subito su una ripartenza, il rigore era evitabile. La partita l'abbiamo fatta noi, potevamo portare il risultato a casa, ma la D è questa: se non sei concentrato per 90' vieni spesso e volentieri punito".

Continua Cozza: "La Gelbison è una squadra ben impostata, con Under importanti, ma giochiamo in casa nostra e dobbiamo dare di più di quello dato con il Messina, per cercare di portare a casa la prima vittoria. Dobbiamo stare corti e concentrati, loro in ripartenza fanno male".

Sul mercato: "Ci manca un difensore centrale di livello, che possa farci fare il salto di qualità. Ci manca un Under per variare il sistema di gioco della squadra, è un handicap non avere i giovani a disposizione".

Sull'obiettivo della squadra: "E' quello di mantenere la categoria, ma vogliamo fare più punti possibili. La società è consapevole su quello che c'è da fare per permettere alla squadra di fare un ottimo torneo".