V. Francavilla, Trocini: "Turris sfida insidiosa. Contento per Perez"

È intervenuto in conferenza stampa Bruno Trocini, tecnico della Virtus Francavilla, alla vigilia del match con la Turris in programma domani pomeriggio. Queste le sue parole:

"Ripartiamo dalla buona prestazione di domenica che ci ha lasciato amarezza per il risultato ma che ha confermato quello che di buono pensiamo ci possa dare questa squadra. In settimana ci siamo preparati bene alla sfida contro una squadra che torna in Serie C dopo tanti anni e che quindi ha grande entusiasmo oltre ad ottimi elementi per la categoria, pertanto siamo consapevoli che ci aspetta una partita difficile.

Cosa mi aspetto domani? La volontà di vincere i duelli, la volontà di essere propositivi e la voglia di recuperare la partita. Domenica scorsa abbiamo proposto in campo tante cose positive e la speranza è quella di ripeterle. Della Turris conosciamo un po' la rosa, ma meno le soluzioni tattiche, non hanno giocato la prima gara e quindi da questo punto di vista ci potrà essere qualche difficoltà.

La squadra sta bene, abbiamo affrontato la settimana nella maniera giusta e analizzato gli errori commessi col Bari. Mastropietro sta bene, ha qualche problemino al ginocchio che ogni tanto si infiamma però in questi giorni si è allenato bene.

Il Fatto che Perez sia rimasto qui è per noi una grande cosa, la società ha fatto un grandissimo lavoro. Il ragazzo ha sempre messo la Virtus davanti ad ogni cosa e sono felice che le cose si siano messe a posto. È un leader nello spogliatoio, un trascinatore, e quindi siamo contenti anche per questo".