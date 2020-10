Ginosa-Sava, mister Pizzulli: "Avversario con le idee chiare"

Il Ginosa attende la visita del Sava al Teresa Miani, nella giornata di domani. Appuntamento speciale poiché inaugura il campionato d'Eccellenza per i biancazzurri dopo venti anni di assenza. L'attesa è tanta ma allo stesso modo, la compagine di mister Antonio Pizzulli è consapevole dei propri mezzi. La squadra ha lavorato parecchio dopo l'uscita di scena dalla Coppa Italia Eccellenza e, dunque, per questa prima giornata ci si aspetta un Ginosa maturo e con spirito combattivo.

Il tecnico Pizzulli è intervenuto ai microfoni di IamCalcio Taranto evidenziando lo stato di forma dei suoi e analizzando l'avversario: "Il Sava è una squadra sorniona, con le idee chiare. La loro forza è insita propria in questa descrizione. Lavorano per non subisce e di conseguenza sarà un ostico avversario". Successivamente, il tecnico ginosino sottolinea: "Domani mancheranno alcuni calciatori fondamentali quali Romeo, Colaianni e D'Angelo ma cercheremo di dare il massimo e lottando su ogni pallone".

Infine, Pizzulli ha voluto chiarire un concetto: "L'idea per quanto riguarda il calendario l'ho fatta e posso dire che dobbiamo pensare partita dopo partita. Il nostro organico è ancora incompleto ma sono consapevole di quanto possiamo dare e dunque non ci resta che scendere in campo e mostrare il nostro valore". Il pensiero del tecnico biancazzurro è piuttosto positivo e sarà fondamentale certamente arrivare al match preparati e con le batterie cariche, al resto ci penserà il campo.