La Salernitana ribalta il Chievo: la decide Djuric

Prima vittoria stagionale della Salernitana che batte a domicilio il Chievo Verona. Nel primo tempo vantaggio gialloblù con Mogos di testa, subito pareggiato da Tutino. Nella ripresa la Salernitana ribalta la gara con la rete di Djuric. Diverse recriminazioni dei padroni di casa, in particolare per un rigore non concesso. Nel finale espulso Obi per proteste.

Primo successo per Castori, la Salernitana sale a 4 punti in classifica.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-4-2): Seculin; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Bertagnoli (1'st Canotto), Obi, Palmiero (32'st Zuelli), Garritano (32'st Morsay); Fabbro (32'st Pucciarelli), Djordjevic (22'st De Luca).A disp: Confente, Illanes, Colley, Grubac, Pavlev, Cotali, Metlika. All: Aglietti

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez; Kupisz (45'st Curcio), Schiavone (11'st Capezzi), Di Tacchio, Cicerelli (36'st Veseli), Djuric (36'st Gondo), Tutino (45'st Lombardi).A disp: Russo, Bogdan, Iannoni, Giannetti. All: Castori

Arbitro: Massimi di Termoli

RETI: 24' Mogos, 34' Tutino, 19'st Djuric