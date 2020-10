Sassuolo-Crotone 4-1, neroverdi straripanti

Nella terza giornata del campionato 2020-2021 il Sassuolo ospita al Mapei stadium il Crotone di Stroppa ancora fermo a zero punti dopo due gare.

Cronaca. Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, è il Sassuolo a sbloccarla al 18' con un tiro dal limite di Domenico Berardi su assist di Defrel. La reazione dei rossoblù, oggi in maglietta bianca, è tutta sui piedi di Cigarini, ma la sua punizione si stampa sulla traversa. Dopo un primo tempo non di altissimo ritmo, le squadre vanno al riposo.

Laripresa parte subito forte, dopo 3 minuti viene fischiato un calcio di rigore per il Crotone, dal dischetto Simy trasforma spiazzando Consigli. Dopo pochi minuti altro rigore, questa volta per il Sassuolo. Fallo di mano in area inizialmente non visto dall'arbitro Pezzuto, poi concesso dopo un consulto al VAR. Dal dischetto Ciccio Caputo trasforma riportando avanti il Sassuolo nel punteggio. Ancora Caputo in rete un minuto dopo, ma l'assistente alza la bandierina, annullato per fuorigioco. Il Crotone aumenta il ritmo ma sono i neroverdi a sfiorare il gol in contropiede con Berardi e Djuricic. Proprio in contropiede arriva la doppietta di Ciccio Caputo, che in campo aperto supera il portiere Cordaz con un leggero scavino. Nei minuti di recupero un pasticcio della difesa del Crotone favorisce Locatelli che mette in rete per il gol del 4-1.Con questo risultato finisce la partita, il Sassuolo sale a 7 punti, per una notte in attesa delle altre gare momentaneamente al comando della classifica.