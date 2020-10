Taranto-Bitonto, le parole di mister Laterza alla vigilia della sfida

Altra prova ostica per il Taranto. La seconda giornata di Serie D Girone H mette di fronte il Bitonto, altra compagine coinvolta nei disordini che hanno decretato la mancata promozione in Serie C della squadra barese e del Picerno, affrontato domenica scorsa. La prova contro la la formazione lucana è stata di cuore e di ordine tattico, nonostante l'inferiorità numerica per gran parte della sfida. Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia della sfida, mister Giuseppe Laterza ha voluto sottolineare: "Giochiamo in casa e dunque metterò in campo la miglior formazione possibile per portare a casa il risultato".

Consapevolezza nei propri mezzi e un pizzico di spregiudicatezza nelle parole del tecnico rossoblù, che dovrà fare a meno di alcuni calciatori chiave come Gonzalez e Guaita, quest'ultimo espulso all'esordio e costretto a dover saltare altre due partite. "Siamo messi abbastanza bene. Nei convocati, ci sono calciatori adatti a giocare titolare e in panchina ho a disposizione giocatori che possono dare il giusto apporto alla partita" ha voluto evidenziare mister Laterza.

Dunque, dalle parole del tecnico dei Delfini traspare positività e consapevolezza del fatto che ci sarà tanto da lavorare per migliorare partita dopo partita. Intanto, domani arriva il Bitonto e conterà esclusivamente confermare l'ottima prova senza subire cali di concentrazione o andare incontro ad errori evitabili.