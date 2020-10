Brindisi, De Luca: ''Gruppo al completo. Aversa ottima squadra''

È intervenuto ai microfoni dei colleghi di Studio 100 Claudio De Luca, allenatore del Brindisi, alla vigilia della partita con il Real Aversa in programma domani pomeriggio. Queste le sue parole:

''Abbiamo tutta la squadra disponibile, tranne naturalmente chi è arrivato negli ultimi giorni che sta completando i tesseramenti e quindi abbiamo la rosa a disposizione così come la prima giornata con l'aggiunta però di Palazzo che era squalificato. La settimana è andata bene, i ragazzi hanno lavorato con grande attenzione e concentrazione come facciamo di solito. Sappiamo di incontrare un avversario difficile, come in tutte le partite di questo campionato. Hanno preso dei giocatori importanti come Improta che è un attaccante di categoria superiore, noi rispettiamo tutti gli avversari ma quello che chiedo ai ragazzi è soprattutto di guardare noi stessi, quindi migliorare, nonostante loro ci stiano mettendo tutto l'impegno.

Abbiamo rivisto la gara con il Gravina e in alcune situazioni sono stati più demeriti nostri che magari bravura degli avversari. Nel calcio però si commettono degli errori, altrimenti tutte le partite finiscono 0-0, noi siamo stati comunque bravi a crederci fino alla fine. Anche chi è subentrato ci ha dato una grossa mano, così come deve accadere sempre''.