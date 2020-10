Benevento. Inzaghi: "Contro il Bologna servirà la partita perfetta"

Giorno di conferenza stampa per mister Inzaghi alla vigilia di Benevento-Bologna. Il tecnico dei giallorossi ha parlato ai media dalla sala stampa del "Vigorito", queste le sue parole:

"Ci siamo trovati a giocare più partite in pochi giorni anche se non era preventivato. La squadra sta bene, è in fiducia e mi sono piaciute molto le prime due partite: siamo stati sfrontati e belli da vedere. Ora c'è da dare continuità anche contro squadre forti come il Bologna: ci vorrà un'altra partita perfetta. Contro chi ha qualcosa in più devi sopperire con la fame e la voglia come fatto a Genova.

Barba non ci sarà mentre Maggio c'è. Lapadula prosegue negli allenamenti da dieci giorni, spero di poter fare una amichevole durante la sosta per dargli i 90'. In campo ora andrà chi sta meglio perché ci serve gente con la giusta condizione e che abbiano ritmo. Iago Falque? Potrebbe giocare.

Nel ruolo di Schiattarella potrebbe giocarci Viola ma anche Ionita, se ci fosse bisogno, può fare quel ruolo. Se mancasse Schiattarella potremmo anche giocare con due mediani ed uno schieramento a quattro.

Non ho rivincite contro nessuno, anzi a Bologna sono stato trattato molto bene sia dalla società che dai tifosi. E' stata una esperienza negativa dalla quale ho tratto insegnamenti. Vedere che i nostri avversari ci rispettano è la cosa più bella che mi porto dentro.

L'apprensione per le notizie sul covid che arrivano c'è ma ci affidiamo ai medici e stiamo attenti. Viola? Sta bene, corre e mi auguro di averlo dopo la sosta, magari per la partita contro la Roma.

La difesa a 3 l'abbiamo usata anche lo scorso anno, è una soluzione a partita in corso ma sarebbe da pazzi cambiare un modulo che funziona. Mercato? Da qui alla fine, se si presenterà l'occasione giusta, la società non si farà trovare impreparata.

Sfruttiamo molto gli inserimenti dei centrocampisti e speriamo che ci regalino gol importanti. Iago Falque lo abbiamo voluto moltissimo e spero possa ricambiare la fiducia. Avrei voluto farlo già debuttare con l'Inter ma non è stato possibile perché Dabo mi ha chiesto il cambio.

La formazione non l'ho ancora decisa, uno tra Dabo e Ionita potrebbe riposare e al suo posto potrebbe giocare uno tra Hetemaj e Improta, con quest'ultimo che mi da garanzie in quel ruolo.

La gara contro l'Inter ha lasciato impressioni positive ma ci ha fatto anche capire che ci sono delle cose da migliorare. Avremmo potuto fare anche più gol contro una delle squadre più forti del campionato ma abbiamo anche concesso molto e sbagliato cose che non si devono sbagliare. Abbiamo dimostrato che non vogliamo stare nell'area a difenderci perché così in Serie A non ti salvi: voglio un calcio propositivo

Dovesse arrivare qualche altro giocatore dovrebbe avere l'età giusta, quindi non andare in lista: il nostro D.s. Foggia è molto bravo e saprà operare per il meglio. Vogliamo essere la squadra che darà fastidio a tutti".