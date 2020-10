Bologna. Mihajlovic: "Contro il Benevento il risultato dipende da noi"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in vista della sfida che vedrà domani pomeriggio i suoi ragazzi opposti al Benevento, fischio di inizio alle ore 15 al "Vigorito", ha risposto alle domande dei media. Queste le sue parole:

"Non mi importa se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto ma mi interessa il contenuto del bicchiere. Facendo riferimento a quanto detto durante la conferenza di presentazione di Hickey, per me il contenuto è buono. Ai ragazzi chiedo coraggio per vincere le partite. Se vanno in campo concentrati e convinti di fare bene allora possiamo giocarcela con chiunque. La vittoria contro il Parma non mi ha sorpreso, così come non mi ha sorpreso la sconfitta contro il Milan. Domani è una sfida alla nostra portata, affrontiamo una formazione che ha dominato il campionato di B ma la serie A è un'altra cosa. Con tutto il rispetto per il Benevento che è sicuramente una buona squadra, ma domani il risultato dipenderà tutto da noi.

Inzaghi? Nella scorsa esperienza è stato esonerato ma capita a tutti. Ora è migliorato come mentalità ed è importante capire dove si sono commessi errori in passato. Ha di certo cambiato il suo modo di vedere il calcio".