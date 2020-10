Il big match della terza giornata di Serie A tra Napoli e Juve non si disputerà domani sera come da programma.

Il Napoli, infatti, non è partito per Torino: la squadra è stata bloccata su disposizione della Asl territoriale in seguito alla positività di tre tesserati della società.

Situazione in aggiornamento, è attesa una comunicazione ufficiale del club a riguardo.