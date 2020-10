Tiene banco il caso Juve-Napoli: con una nota ufficiale il club piemontese ha annunciato che scenderà in campo regolarmente. Attesa la posizione della Lega calcio.

La nota

Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.