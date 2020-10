Borgosesia-Imperia 2-0, esordio casalingo vincente per i granata

Dopo il buon pareggio all'esordio in casa della Folgore Caratese il Borgosesia si conferma e ottiene la prima vittoria stagionale regolando nel primo tempo l'Imperia e portandosi a quota quattro in classifica.

La cronaca Inizia forte la neo promossa Ligure che va vicino al vantaggio con un colpo di testa di Malandrino e soprattutto con Capra che a tu per tu con Balocco non riesce a superare l'estremo granata che compie una gran parata, il Borgosesia cresce e dopo aver reclamato un rigore passa in vantaggio al 23' con Aloia che su cross di Rizzo trova l'incornata vincente, prima dell'intervallo arriva il raddoppio con Bramante che con un destro al volo batte per la seconda volta Dani.

Brivido al 15' della ripresa quando il nuovo entrato Donaggio centra in pieno la traversa con una pregevole rovesciata, legno anche per il Borgosesia al 23' con Aloia che su assist di Matera colpisce il palo; finale tutto di marca Balocco, il portiere valsesiano al 39' para un calcio di rigore di Calderone e successivamente si oppone ad un'altra conclusione di Calderone, nel recupero palo di Calì.