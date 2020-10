Benevento-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv-streaming

Benevento e Bologna scenderanno in campo al "Vigorito" questo pomeriggio alle 15 per il terzo turno di Serie A. Diamo uno sguardo alle formazioni che i due tecnici potrebbero mettere in campo.

QUI BENEVENTO - Mister Inzaghi non ha molti dubbi da sciogliere. Letizia, Maggio e Foulon si giocano le due maglie sugli esterni di difesa: ad essere favoriti sono l'esterno napoletano e quello belga con il capitano, titolare contro l'Inter, che potrebbe quindi riposare. Al centro della difesa ci saranno Glick e Caldirola. In mediana, assieme a Schiattarella, titolare inamovibile anche per la mancanza di alternative nel ruolo di regista basso, anche qui sono in tre per due maglie: i due posti a disposizione se li giocano Dabo, Ionita ed Hetemaj. In questo caso i favoriti a scendere in campo sono il centrocampista burkinabé ed il finlandese con l'ex Cagliari che partirebbe dalla panchina. In attacco ci sarà ancora Moncini al centro con Caprari ed Insigne a supporto anche se quest'ultimo è insidiato dall'ultimo arrivato Iago Falque che scalpita per giocare dal 1'.

QUI BOLOGNA - Mister Mihajlovic ha scelto Hickey come terzino sinistro, mentre dalla parte opposta ci sarà De Silvestri. Al centro del reparto difensivo confermati Danilo e Tomiyasu, vista anche la partenza di Bani. Al posto dell'infortunato Poli dovrebbe esserci Medel che farà coppia con Schouten anche se i due sono insidiati da Dominguez e Svamberg: non sono da escludere staffette o avvicendamenti dell'ultima ora. La linea dei trequartisti vede Skov Olsen a destra, Soriano al centro e Palacio che partirà da sinistra con l'ex atalantino Barrow come punta centrale.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match del "Vigorito" tra sanniti e felsinei sarà trasmesso in diretta tv da Sky e sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go, per gli abbonati all'emittente satellitare, oppure su NowTV, acquistando il relativo pacchetto.