Coppa Seconda e Terza categoria, Armeno e Bagnella dominanti

La seconda giornata di Coppa Piemonte Seconda e Terza categoria è anche l'ultima appuntamento per le compagini coinvolte fino al rendez-vous di fine anno quando, nella settimana pre-natalizia, le squadre già in pausa post-campionato incroceranno nuovamente i tacchetti per la terza giornata anche se solo in ambito novarese perché per il Vco l'appuntamento sarà rimandato al 2021. Il turno della scorsa settimana ha sparigliato le carte, rimettendo in gioco anche chi nella prima giornata era uscito sconfitto, in alcuni casi demolendo le certezze di chi invece si era avvantaggiato. Nello specifico ecco l'andamento dei nostri gironi.

Girone A Novara

Il secondo turno segna l'esordio di Mezzomerico e San Giacomo Novara, fermi alla prima giornata per l'allarme-Covid poi rientrato e in attesa di conoscere la data in cui si recupererà la gara andata persa. L'ingresso nella competizione delle due formazioni non avrebbe potuto però essere più diverso perché la squadra di Colella è stata capace di superare l'Amatori Granozzese (2-1) sul proprio terreno mentre il Mezzomerico si è dovuto arrendere al Barengo che ha violato il campo avversario (2-3) mettendo una pezza sulla sconfitta del primo turno, inflitta proprio dagli "Aironi". Il risultato che ne consegue è una classifica cortissima con tre squadre in vetta a tre punti ma un San Giacomo che, nel match di recupero, potrebbe avvantaggiarsi in maniera concreta dando un sapore particolare a questo esordio in FIGC.

Girone B Novara

La gara interna con il Varallo e Pombia, seconda avversaria di Terza categoria, avrebbe dovuto rappresentare il trampolino di lancio per un San Maurizio già scottato dal pareggio al primo turno sul campo dell'ambiziosa Castellettese, ma le cose per la formazione di Seghezzi non sono andate come preventivato perché il Varallo e Pombia si è dimostrato compagine in grado di poter primeggiare nel girone Vco di Terza portando a casa uno 0-2 che, oltre a lanciarne le ambizioni nel girone (ne passano due su tre), inguaia in maniera evidente i biancoverdi ora costretti a rincorrere un posto utile per la seconda fase. L'ex Agrano Drogeja nel primo tempo e Zaitouni nella ripresa condannano il San Maurizio ad uno stop inatteso e colorano di positività l'esordio dei varalpombiesi di Morosini, ora alla guida del girone B.

Girone C Novara

La sfida tra Cameri e Borgo Ticino era forse una delle più attese della giornata perché, vincendo, una delle due avrebbe potuto porre una seria ipoteca al passaggio del turno in un girone fortemente segnato dalle prestazioni della prima giornata. Ne è venuto fuori un pareggio (1-1) tutto sommato non deludente, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto, ma che lascia in sospeso ogni decisione circa la classifica finale: Toufaoui per i nerazzurri dopo pochi secondi dall'avvio della ripresa aveva consentito al Cameri di scappare ma un'autorete di Negro ha riportato il risultato in equilibrio dando speranze alla Libertas Vaprio che vince la sua prima gara ufficiale a Casalino (1-2) con un gol allo scadere di Gackou mettendosi in scia delle prime della classe e tornando a coltivare qualche speranza di passaggio del turno.

Girone D Novara

L'Olimpia Sant'Agabio aveva un unico obiettivo nella trasferta sul campo dello Sporting Trecate, quello di dimenticare la rocambolesca sconfitta all'esordio con il Branzack United. Obiettivo raggiunto dalla formazione novarese di Angelastri che ha schiantato gli avversari con un pesante 0-4 in cui grande protagonista è stato Andrea Mancini, autore della tripletta che ha messo la pietra tombale sulla gara dopo il gol in apertura di Dodaj. Se la formazione di Bellinzago dovesse ottenere il successo in casa sullo Sporting Trecate si potrebbe già quasi dire che la gran parte dei giochi, nel girone D, potrebbero ritenersi virtualmente conclusi come da pronostico.

Girone A VCO

Non conosce argini lo strapotere della Dinamo Bagnella che non incontra alcun ostacolo nel passare come un rullo compressore sulla Pregliese, infliggendo agli ossolani un pesante 6-0 frutto di uno squilibrio di forze in campo troppo evidente. Tre reti per Lampione, Brunetti che si permette di sbagliare dagli undici metri prima di ribadire in rete, nella ripresa i sigilli di Erbetta e Ripamonti. Troppo per tutti in un girone che vivrà sulla lotta per il secondo posto utile tra Oratorio San Vittore e Casale Corte Cerro, appaiate a tre punti dopo il successo cusiani sul campo dei verbanesi (2-3): un successo non evidente, arrivato per una sfortunata autorete ad una decina di minuti dal termine dopo che i padroni di casa erano stati bravi a ribaltare, con Casorati e Ghetti, l'iniziale vantaggio ospite del redivivo Femia. Un confronto tutto da vivere e che passerà, inevitabilmente, dallo scontro con gli arancioneri di Gherardini che potrebbero essere l'ago della bilancia di questa lotta a due.

Girone B VCO

Se nel girone A comanda il Bagnella, nel B non si vedono avversari per l'Armeno che anche sul campo della Voluntas Suna impone la sua forza con il doppio vantaggio già dopo 25' firmato da Gonella e Moraca, che permette ai cusiani il lusso di fallire un calcio di rigore con Gjiza nella ripresa. La vittoria vale doppiamente perché arrivata sul campo dell'altra formazione vincente all'esordio, condizione che permette al team di Ferri di fare il vuoto sulle avversarie anche in virtù del pareggio maturato in Val Vigezzo tra i padroni di casa di Mocellini e un Gravellona San Pietro con il fiato ancora corto: il 2-2 con doppia rimonta della Pro Vigezzo premia i padroni di casa che tengono accesa la speranza di passare il turno contro ogni pronostico.