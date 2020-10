Potenza, il primo ciclo di tamponi ha avuto esito negativo

Il Potenza ha reso noto che il risultato dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, a seguito della positività emersa di due calciatori al Covid-19, è risultato negativo per tutti gli altri componenti del gruppo squadra.

La Società, in ossequio alla normativa e al protocollo, ha comunque predisposto l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra allargato, in attesa di un prossimo ciclo di tamponi.

Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dell’evoluzione della situazione.

Comunicato Stampa Potenza Calcio