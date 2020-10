SERIE C - Turris-Virtus Francavilla LIVE, diretta testuale del match

Turris e Virtus Francavilla si affrontano allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco nel match valevole per la 2° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Esordio stagionale per i padroni di casa, fermi nella 1° giornata a seguito del rinvio della sfida con l'Avellino, pugliesi reduci invece dalla sconfitta interna di misura contro il Bari: entrambe le squadre dunque a caccia dei primi tre punti.

Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://brindisi.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/turris-virtus-francavilla/358541.html

FORMAZIONI UFFICIALI

TURRIS: Abagnale, Rainone, Di Nunzio, Lorenzini, Esempio, Fabiano, Signorelli, Franco, Giannone, Persano, Romano. A disposizione: Lonoce, Esposito, D'Ignazio, Pandolfi, Brandi, Da Dalt, Sandomenico, Tascone, Lorenzini, Marchese, D'Oriano. Allenatore: Francesco Fabiano.

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino, Zenuni, Celli, Castorani, Giannotti, Perez, Delvino, Franco, Caporale, Ekuban, Nunzella. A disposizione: Costa, Pino, Carella, Tchetchoua, Mastropietro, Calcagno, Sparandeo, Buglia. Allenatore: Bruno Trocini.