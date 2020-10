Novara-Lucchese 3-0, azzurri a valanga e Panico show!

Il Novara di mister Banchieri conquista i primi tre punti in campionato al termine del primo incontro casalingo, concluso con un perentorio 3-0 ai danni della Lucchese. Successo meritato e legittimato dalle molteplici occasioni da gol nella ripresa. Panico sugli scudi, in una squadra che ha decisamente convinto.

Le formazioni Il Novara Calcio deve rinunciare ancora al leader difensivo Sbraga. Sempre in difesa Cagnano è acciaccato ma gioca, niente da fare neanche per la panchina per Pogliano e per il terzino destro Lamanna, arrivato a Novara nell'ambito dell'operazione Barbieri con la Juventus. Attacco guidato da Zigoni, Gonzalez e Panico, azzurri in campo col consueto 4-3-2-1. Gli ospiti rispondono con un 4-3-3 in cui il giovane bomber Bianchi è il punto di riferimento avanzato. Mister Monaco deve fare a meno del capitano Maikol Benassi e dello squalificato Bartolomei, sostituito dal nuovo arrivato De Vito nel cuore della difesa, con Solcia che scala terzino destro. Monaco non si fida di schierare l'esterno Cellamare, classe 2004 di cui si dice bene.

Lucchese raccolta, il Novara spara a salve Le squadre cominciano la gara fortunatamente senza una delle piogge abbondanti che si sono abbattute sul territorio negli ultimi giorni ma con un fastidioso vento freddo che sarà una costante per tutto l'incontro. Gli azzurri partono con intraprendenza, con la voglia di fare la partita. La Lucchese aspetta, anche più bassa di quanto si potesse immaginare alla vigilia. Il 4-3-3 di Monaco è molto raccolto ed attento a non concedere spazi. Ed in effetti la missione riesce, se è vero come è vero che il Novara non è in grado di collezionare nemmeno una palla gol pulita nonostante l'impegno e l'attitudine profusa sul campo. La prima conclusione è di Scalzi, esterno ospite al minuto 14, potente ma alta di un metro. Al 22' sugli sviluppi di un angolo (6 quelli calciati dagli azzurri nel primo tempo, a testimonianza della pressione) Panico prova la conclusione che però, sporcata, va fuori sul primo palo. Al 28' punizione molto interessante guadagnata da Schiavi, Panico si infrange sulla barriera. Alla mezzora la prima palla gol anche se solo potenziale: Panico va via a sinistra, salta secco un uomo facendolo sedere con una finta, si incunea in area e prova a suggerire nel cuore dei 16 metri per Zigoni che aveva innescato l'azione, pallone intercettato dalla difesa e svanisce la chance.

Il gol dal nulla, segna Bianchi Quando gli infreddoliti presenti sono ormai rassegnati ad un primo tempo a reti bianche all'improvviso, e sull'unica vera palla gol del match, passa in vantaggio il Novara. Siamo al 44', tentativo insistito di Schiavi che alla fine vede ribattersi la conclusione. La sfera rotola verso Bianchi che dal lato sinistro dell'area stoppa e si coordina spedendo il pallone in rete sul secondo palo. Uno a zero per il Novara, premiato per l'iniziativa lo sforzo nonostante non sia stato particolarmente ficcante e pericoloso.

Novara tambureggiante sotto l'acqua I secondi 45 minuti si aprono con la pioggia e con una novità in campo, Convitto rileva Scalzi nei rossoneri di Monaco. Al 3' cross di Cagnano che pesca Gonzalez sul secondo palo, abile ad armare di prima il tiro di Schiavi che viene rimpallato in angolo. Due minuti dopo scarico di Panico, conclusione di Cagnano pericolosissima che fa il pelo alla traversa! Novara vicino al 2-0 e replica al 7' quando Zigoni mette giù in area per Schiavi, contrato da due avversari al momento del tiro. Gli azzurri chiedono rigore, ma sugli sviluppi Buzzegoli pesca ancora Zigoni in area, diagonale pericoloso e grande intervento di Coletta a salvare i rossoblu dalla seconda capitolazione.

Brivido, ma il Novara legittima Al 12' primo grande rischio per gli azzurri. La Lucchese sviluppa a sinistra, il nuovo entrato Convitto guadagna una zona di campo pericolosa per un cross radente che pesca Meucci libero a pochi metri dalla porta di Lanni, la mezzala cicca clamorosamente la conclusione spedendo alto e graziando i padroni di casa. Il Novara però si mette a posto e continua a macinare gioco trascinata da un Panico stellare. Al 21' arriva il raddoppio: ennesimo numero di Panico che fa tunnel a Solcia e taglia l'area con un rasoterra per Zigoni. Diagonale potente, Coletta respinge in fotocopia rispetto a prima ma stavolta nel cuore dell'area è lesto ad arrivare Gonzalez e a spingere in rete di testa. Il Novara è in controllo e a folate offensive gioca sempre meglio, al 30' Buzzegoli calcia una punizione all'incrocio ma Coletta ci arriva concedendo angolo, sulla mischia successiva all'angolo Bove e Zigoni vengono murati a due metri dalla porta. Poco male, sul corner conseguente arriva il terzo gol; siamo al 31' e la battuta di Buzzegoli finisce direttamente in rete, forse con un deviazione di un giocatore ospite. La Lucchese non c'è più, in questa fase il Novara può dilagare con una serie di contropiede condotti principalmente dal nuovo entrato Cisco. Con orgoglio al 47' Cruciani indirizza nello specchio di Lanni l'unico tiro in grado di impegnare l'estremo novarese. La gara finisce ed il Novara con pieno merito si aggiudica i suoi primi 3 punti, scavalcando la Lucchese che rimane a quota uno.

NOVARA - LUCCHESE 3 - 0

Reti: 44' T. Bianchi, 21'st Gonzalez, 31'st Buzzegoli.

Novara (4-3-2-1): Lanni; Pagani, Bellich, Bove, Cagnano; T. Bianchi (32'st Collodel), Buzzegoli, Schiavi; Gonzalez (28'st Cisco), Panico; Zigoni (39'st Tordini). A disp: Marricchi, Spada, Baldi, Iervolino, Rusconi, Spitale, Pinotti, Zunno. All. Banchieri.

Lucchese (4-3-3): Coletta; Solcia, De Vito, Panariello, Lo Curto; Meucci (32'st Lionetti), Cruciani, Kosovan (14'st Bitep); Scalzi (1'st Convitto), F. Bianchi (40'st Molinaro), Nannelli (32'st Panati). A disp: Biggeri, Forciniti, Cellamare, Signori, Pardini, Fazzi, Falivene. All.: Monaco.

Arbitro: Sig. Caldera di Como

Note: ammoniti; angoli 12-3 per il Novara.