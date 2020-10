Taranto-Bitonto, 1-0 PT: Lagzir porta in vantaggio i rossoblù

Taranto-Bitonto si gioca allo stadio Erasmo Iacovone alle ore 15:00. Stracqualursi parte dalla panchina, Alfageme ancora out e dunque il giovane Serafino è il centravanti scelto dal tecnico Laterza. La partita è frizzante fin da subito con entrambe le squadre che cercano di imporsi già dalle prime battute.

La compagine rossoblù è più intraprendente e al 12' minuto, Acquadro recupera un buon pallone, Serafino si infila in area di rigore ma viene atterrato da Figliola: non ci sono dubbi, l'arbitro fischia il penalty. Dal dischetto si presenta Lagzir che non sbaglia e porta i Delfini in vantaggio. Il Bitonto prova a reagire ma il Taranto è ben messo in campo con un atteggiamento piuttosto aggressivo. Al 21', ghiotta occasione per il pareggio: Palmisano dall'out di destra mette una splendida palla al centro ma non trova compagni pronti al tap-in vincente. Al 40' uno scatenato Lagzir entra in area di rigore, prova una serie di dribbling, mette al centro un cross basso ma la difesa del Bitonto libera l'area. Nel finale del primo tempo, occasione ancora per gli ionici: Santarpia prova la conclusione da buona posizione ma non trova la porta.

Prima frazione di gioco che termina con il Taranto in vantaggio. I rossoblù, al momento, confermano il buono stato di forma mostrato contro il Picerno. Il Bitonto sembra alle corde anche per il buon pressing asfissiante degli uomini di Giuseppe Laterza.