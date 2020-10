Benevento-Bologna 1-0: la decide una zampata di Lapadula

Il Benevento per rifarsi dopo la sconfitta contro la corazzata Inter, il Bologna per dare continuità alla vittoria nel derby emiliano contro il Parma: questi i principali temi della gara del "Vigorito" tra i giallorossi di mister Inzaghi ed i rossoblù di mister Mihajlovic.

Il tecnico della Strega lancia dal 1' Iago Falque, al momento ultimo arrivo dal calciomercato, al posto di Insigne e conferma Moncini come unica punta con Lapadula che parte dalla panchina; l'allenatore dei felsinei inserisce Medel al centro della difesa, con Svamberg e Schouten coppia di mediani visto l'infortunio di Poli, confermato il 4-2-3-1.

Parte all'attacco il Bologna che al 3' si fa già vedere in area giallorossa: cross di Skov Olsen dalla destra sul secondo palo dove Palacio va di testa ma la palla è debole e Montipò blocca. Due minuti dopo ci prova Soriano dalla distanza ma la palla termina larga alla sinistra di Montipò. Gli allenatori sono costretti al primo cambio forzato: su di uno scatto si infortunano Moncini e Medel. Al loro posto subentrano, rispettivamente, Lapadula per il Benevento e Danilo per gli ospiti. Al 27' Barrow semina il panico nella difesa del Benevento ma, dopo due dribbling riusciti, Montipò gli nega la gioia del gol e la palla finisce in angolo. Al 41' Barrow serve con un filtrante Skov Olsen mettendolo a tu per tu con Montipò ma l'estremo difensore giallorosso chiude lo specchio della porta all'avversario e l'azione sfuma. Un minuto dopo, su azione da calcio d'angolo, Danilo manda di poco alto sopra la traversa. La prima frazione si chiude a reti inviolate.

La ripresa si infiamma dopo il 50'. Prima è il Benevento che con una combinazione veloce tra Iago Falque, Lapadula e Caprari manda quest'ultimo alla conclusione con la palla che, però, termina fuori bersaglio. Sulla ripartenza, Barrow scappa via e serve Skov Olsen che calcia su Montipò in uscita. Un minuto dopo è Glik che anticipa provvidenzialmente Barrow al momento del tiro dopo passaggio filtrante di Soriano. Al 20' Letizia va al cross, la palla va pericolosamente verso la porta bolognese ma Skorupski si rifugia in angolo. Dal corner, Lapadula sfugge alla marcature di Hichey e batte il portiere ospite portando il Benevento in vantaggio. Due minuti dopo viene annullato il pareggio al Bologna: su azione da corner calciato da Orsolini, si accende un batti e ribatti con Svamberg che mette in rete. L'arbitro va a rivedere l'azione al VAR e annulla per un tocco di braccio di De Silvestri. All'81' cross di Vignato, subentrato nella ripresa, per Barrow che anticipa di testa Montipò in uscita ma non centra la porta giallorossa. All'88' azione solitaria di Sansone che libera il destro, la palla viaggia verso l'angolo alla sinistra di Montipò ma il portiere giallorosso si tuffa e salva. Grande prestazione dell'estremo difensore della Strega. Il direttore di gara assegna 4' di recupero durante i quali il Bologna non riesce a sfondare e per il Benevento scatta la festa per la seconda vittoria stagionale dopo quella di Genova contro la Sampdoria.

IL TABELLINO