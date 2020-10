Taranto-Bitonto, 2-1 FT: prima vittoria grazie a doppio Lagzir

ll Taranto parte forte anche nella seconda frazione di gioco con Acquadro che mette al centro un'ottima palla al centro che non viene sfruttata nel migliore dei modi dai suoi compagni. Il Bitonto attende in area di rigore e prova a ripartire in contropiede ma il centrocampo del Taranto è attento a chiudere le offensive degli ospiti.

Al 49' Diop colpisce la sfera con un braccio e il direttore di gara assegna il secondo rigore in favore dei rossoblù. Lagzir si presenta nuovamente dal dischetto e non sbaglia: 2 a 0 Taranto. Al 53' il Bitonto prova a reagire e conquista una punizione da ottima posizione per un fallo da parte di Caldore che viene per giunta anche ammonito. Sirri si presenta sul pallone e insacca perfettamente alle spalle di Sposito. Una vera e propria pennellata che permette al Bitonto di ridurre lo svantaggio: 2-1. Al 60' il match di infiamma: il Taranto prova a reagire ma il Bitonto accelera i tempi per trovare il pareggio. Santarpia non sfrutta una buona ripartenza e gli ospiti cercano di mantenere il possesso palla, rivitalizzati dal goal su punizione. Al 66' grande azione del Taranto: Lagzir trova Boccia che mette la sfera al centro ma il colpo di testa dell'attaccante non trova di un soffio la rete del 3 a 1.

Il migliore in campo è certamente Lagzir. Al 70' crea un'azione dal nulla: prova il dribbling ai danni di un difensore, recupera la sfera, dal fondo mette una splendida palla al centro per Acquadro che non riesce ad insaccarla in rete. Al 74' Stracqualursi fa il suo esordio con la maglia del Taranto al posto di un monumentale e onnipresente Lagzir. Le squadre accusano la stanchezza negli ultimi dieci minuti di gioco. Il Bitonto continua ad attaccare ma il Taranto è bravo a difendere la propria area di rigore. I minuti di recupero concessi dall'arbitro sono cinque. La compagine guidata da Laterza difende la propria metà campo con tutti gli effettivi, con il Bitonto in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Al 95' il direttore di gara fischia la fine del match e il Taranto porta a casa i primi tre punti della stagione contro una squadra ostica.