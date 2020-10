Bologna. Mihajlovic: "Colpa nostra, se non fai gol non vinci"

Il primo ad arrivare nella sala stampa del "Vigorito" è Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che commenta così la sconfitta dei suoi ragazzi contro il Benevento per 1-0:

"Quando non fai gol non vinci e questo è colpa nostra. Abbiamo avuto diverse occasioni e loro solo quella del gol ed il tiro di Caprari. I miei ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare creando tanto ma concretizzando poco. La prima punta? Non l'abbiamo mai avuta ma abbiamo tanti calciatori che possono segnare. La situazione è questa e continuiamo così. Abbiamo sempre fatto gol e ne faremo altri.

Il Benevento? Ha le carte in regole per la salvezza".