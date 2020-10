Giannone regala il primo successo alla Turris: Virtus sconfitta 1-0

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Francavilla che dopo il k.o. di misura rimediato domenica scorsa in casa con il Bari, cede 1-0 alla Turris. Decide la partita il gran gol di Giannone siglato alla mezz'ora del primo tempo, biancazzurri per lunghi tratti del match in balia degli avversari e capaci di rendersi pericolosi solamente nei minuti finali.

CRONACA - Fabiano si affida al 4-3-1-2 con Romano sulla trequarti a supporto della coppia d'attacco Giannone-Persano. Dalla parte opposta 3-5-2 per la Virtus: davanti a Crispino agisce il terzetto difensivo formato da Delvino, Celli e Caporale, mediana affidata a Zenuni supportato ai lati da Castorani e Franco con Giannotti e Nunzella larghi sulle corsie esterne. Davanti il tandem offensivo formato da Perez ed Ekuban.

Parte bene la squadra di casa che si rende pericolosa già nel corso del 5' con una conclusione di Romano facilmente intercettata da Crispino. Fatica molto la squadra di Trocini in avvio di gara ed allora campani ancora una volta pericolosi al 17': azione insistita da parte di Persano, palla che giunge poi sui piedi di Esempio che da buona posizione conclude però alto. Otto minuti dopo sono invece gli ospiti ad andare vicini al gol del vantaggio con il colpo di testa di Perez deviato miracolosamente in angolo da Abagnale. Su capovolgimento di fronte il vantaggio della Turris: brutto errore di Celli, Romano recupera palla e serve Giannone che sorprende Crispino con un gran bel diagonale. La Virtus fatica a reagire, padroni di casa che invece gestiscono il risultato senza particolari affanni. All'intervallo squadre che rientrano negli spogliatoi con la Turris avanti 1-0.

Nella ripresa partenza sprint dei locali che vanno vicinissimi al raddoppio dopo appena pochi secondi: gran mancino di Franco dalla lunga distanza, Crispino vola per deviare in calcio d'angolo. Trocini prova a cambiare assetto tattico con l'inserimento di Mastropietro al posto di Franco, tuttavia gli effetti non sono quelli sperati. Anzi al 75' sono ancora i campani ad andare vicini al 2-0 con Pandolfi che spreca però malamente da pochi passi. Tre minuti più tardi l'occasione più ghiotta dell'intera partita per la Virtus: cross dalla sinistra di Caporale per l'accorrente Castorani che al volo sfiora il palo. Da qui al 90' non accade più nulla: la Turris difende con ordine e porta così a casa i primi tre punti stagionali.

Nel prossimo turno, in programma mercoledì 7 ottobre, corallini riceveranno al ''Liguori'' la Viterbese, Virtus Francavilla invece di scena in casa contro la Vibonese.

