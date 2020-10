Benevento. Inzaghi: "Abbiamo saputo resistere e soffrire: avanti così"

Mister Inzaghi è soddisfatto per la vittoria del suo Benevento contro il Bologna acciuffata grazie al gol di Lapadula. Questo il suo commento ai microfoni di Sky:

"Per vincere le gare contro squadre più forti di noi, come il Bologna, bisogna saper soffrire e resistere. Oggi lo abbiamo fatto e la prestazione mi è piaciuta. Sono 3 punti pesanti che ci danno ossigeno. Se mi avessero detto che avremmo fatto 6 punti nelle prime tre partite non ci avrei creduto. Ai ragazzi dico "bravi" ma ricordo anche che siamo solo all'inizio. Alcuni di loro oggi, come Caprari, non erano al meglio ma hanno stretto i denti e dato il massimo.

Non ho nulla contro il Bologna: aspettarono fino a gennaio e poi, dopo il mercato, presero la loro decisione. Sono felice per aver battuto una squadra più forte di noi grazie alla giusta mentalità: la strada è quella giusta".