SAN LUCA, Canonico: "Bella reazione dei ragazzi, vittoria importante"

Pasqualino Canonico, allenatore in seconda del San Luca, è intervenuto in sala stampa dopo il successo in rimonta sulla Gelbison:

"I calci da fermo hanno fatto la differenza sui gol della Gelbison. Nel secondo tempo siamo passati al 4-2-4, poi abbiamo attaccato in cinque e loro si sono abbassati parecchio e siamo arrivati con più facilità davanti alla porta. Il San Luca ha strameritato di vincere, ci ha messo carattere e ha rimontato perché due gol in casa non li prendevamo da tempo in casa. E' un successo dedicato alla società e ai nostri tifosi".

Continua Canonico: "Con mister Cozza abbiamo letto bene la gara, ma c'è tanto merito dei calciatori, che hanno avuto una reazione caratteriale".

Sul mercato: "Stiamo lavorando con il mister con concetti opposti rispetto a quelli del precedente allenatore. Questi ragazzi danno sempre l'anima, in ogni allenamento. Ci manca qualcosa, non dobbiamo nasconderlo, siamo alla ricerca di qualcosa: ma la società è esperta e sa il fatto suo, non siamo affatto preoccupati. Questa vittoria ci offre ulteriori stimoli e slanci, dobbiamo solo continuare a lavorare".

Sul primo tempo così e così: "Volevamo fare una grande prestazione, sopratutto dopo il ko immeritato di Messina. La tensione ci ha tradito, ma ribadisco che in questa categoria le palle inattive fanno la differenza".

In casa giallorossa si pensa già al derby: "Ci teniamo tantissimo, puntiamo a fare molto bene, non vogliamo fare le comparse in questo campionato. Vogliamo giocarcela con tutte".