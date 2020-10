Serie D, stravince il Picerno Perdono Lavello, Francavilla e Rotonda

E' il solo Picerno rivoluzionato dal mercato in settimana a vincere in questo weekend in serie D. Nel raggruppamento H la formazione melandrina con un tris nella ripresa ad opera di Girasole, Dettori e Zito passa a Nardò. Nello stesso girone il Lavello viene piegato di misura dall'Altamura che lo ribalta con Croce e Casiello dopo il vantaggio di Liurni. L'ex Lavopa, Triggiani e Mingiano consentono al Molfetta di battere il Francavilla. Perde malamente il Rotonda che già a fine primo tempo è sotto di tre gol. Apre Maggio, seguono Ragosta e Capezzoli e nella seconda frazione il primo citato realizza il poker definitivo.