Il Savoia ribalta la Nocerina e vince il derby

Il derby è del Savoia: con un successo in rimonta i bianchi superano la Nocerina e guadagnano i tre punti

La cronaca (a cura dell'ufficio stampa del Savoia)

Pronti via e Nocerina in vantaggio. Dopo tre minuti Fois trova Dammacco che entrato in aria batte Cannizzaro per l’1-0 dei rossoneri. Il Savoia risponde al minuto 9: cross di Fornito, Manzo tenta l’impatto ma la palla si perde fuori. Ancora il Savoia al 17’: punizione di De Rosa che trova Poziello in area, ma il colpo di testa del Capitano si spegne alto sopra la traversa. Al minuto 31 Bianchi ancora in attacco: punizione di De Rosa, colpo di testa di un difensore rossonero verso la propria porta, grande parata di Cappa.

Al 34’ si rivede la Nocerina con l’ex Diakite che si trova a tu per tu con Cannizzaro, ma il suo tiro si stampa sul palo. Al 44’ Savoia a un passo dal pareggio. Cross di Correnti, palla a Fornito che scaglia un destro verso la porta avversaria, ma é bravissimo il neo entrato Volzone a deviare in angolo. Termina il primo tempo sul risultato di 1-0 per la Nocerina.

Il Savoia ricomincia la ripresa a ritmi serrati, alla ricerca del pareggio. Aronica inserisce il neo arrivato Kacorri, passando dal 3-5-2 al 3-4-3. E’ proprio l’ex Correggese a sfiorare il pareggio al 2’ su cross di Kyeremateng, ma il suo colpo di testa si spegne di poco alto sopra la traversa.

Al 8’ il Savoia trova il gol del pareggio. Cross di Fornito e colpo di testa di Kyeremateng che sigla la sua seconda rete stagionale. Al 21’ ci prova con Fornito su punizione, ma la palla si spegne alta sopra la traversa.

Al 24’ i Bianchi passano in vantaggio. Orlando viene atterrato in area e l’arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Kyeremateng che sigla il 2-1. Dopo cinque minuti di recupero termina sul risultato di 2-1 la partita. Primo successo per i Bianchi.

Di seguito il tabellino della gara:

Savoia: Cannizzaro, Nespoli, Manzo, Poziello, Esposito (1’st Kacorri), Fornito (39’st Mancini), De Rosa, Russo (25’st Caiazzo), Correnti, Orlando (40’st Riccio), Kyeremateng (46’st Badje). A disposizione: Mancino, Porcaro, Mosca, D’Auria. Allenatore: Salvatore Aronica.

Nocerina: Cappa (40’pt Volzone), Massa (44’st Katseris), Vecchione, Morero, Impagliazzo, Talamo, Bottalico, Dammaco (6’st Manoni) Diakitè, Fois (3’st Esposito) Garofalo (32’st Improta). A disposizione: Pisani, Martinelli, Saporito, Cuomo. Allenatore: Giovanni Cavallaro.

Marcatori: 3’pt Dammaco (N); 8’st Kyeremateng (S); 24’st Kyeremateng.

Ammoniti: 8’pt Massa (N); 11’pt Impagliazzo (N); 13’pt Kyeremateng (S); 24’pt Nespoli (S); 16’st Diakitè (N); 41’st Morero (N); 48’st Morero (N); 50’st Manoni.

Espulsi: 48’st Morero; 50’st Manoni.

Recupero: 4’pt; 5’st.