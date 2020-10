Taranto-Bitonto, mister Laterza: "Ottimo atteggiamento da squadra"

Il tecnico del Taranto, Giuseppe Laterza, nel post vittoria contro il Bitonto ha voluto evidenziare: "Ho visto un ottimo atteggiamento da squadra nel voler raggiungere la vittoria". Inoltre, dopo il doppio vantaggio dei Delfini, il goal di Sirri poteva riaprire il match ma la compagine rossoblù è stata brava a spegnere ogni speranza.

Tuttavia, Laterza ha sottolineato: "Avere poca lucidità in questo momento della stagione è normale. Attualmente aspetto il rientro di alcuni giocatori in modo tale da essere più completi". Secondo quanto riportato dai colleghi di MondoRossoBlù.it, Giuseppe Laterza ha voluto mettere in luce l'ottima prova di squadra sia per quanto riguarda l'undici sceso in campo dall'inizio che i subentrati. Una vittoria, dunque, sommata al buon pareggio contro il Picerno che dà fiducia per affrontare al meglio la stagione.