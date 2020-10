Licata-Roccella 2-0, due rigori piegano gli amaranto

Il Roccella è ancora work in progress. Gli amaranto cadono al cospetto dell'ambizioso Licata, che viene a capo degli amaranto con un doppio rigore trasformato da bomber Cannavò.

Dopo il palo colpito dal centravanti gialloblù, al 39' fallo di Porcelli in area e rigore per i padroni di casa: Scuffia è battuto dalla trasformazione dello stesso Cannavò.

Nella ripresa sono Fernandes e Civilleri ad avere la palla per il 2-0, mentre Rigo potrebbe trovare l'insperato pari in extremis, così, in pieno recupero, ancora Cannavò dal dischetto fa esultare i suoi.

La squadra di Galati deve avere pazienza e lavorare, i frutti, man mano, arriveranno

LICATA - Moschella; Tourè, Maltese, Guarino, Brunetti; Camacho, Civilleri, Mazzamuto; Adeyemo (23' La Spada), Fernandez (88' Saverino); Cannavò. All. Campanella.

ROCCELLA: Scuffia, Porcelli (46' Cassinis; 86' Cornia), Bertora, Capellini, Imbriola, Coluccio, Lupo, Iacono, Liberto (70' Rigo), Amato, Carrozza. All. Galati

MARCATORI: 40' rig., 94' rig. Cannavò

ARBITRO: Di Francesco di Ostia (Zandonà-Laghezza).