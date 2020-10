Calciomercato Serie B Live - Gli ultimi affari in diretta

Segui con noi l'ultima giornata di Calciomercato di Serie B. Questa sera alle ore 20.00 si chiuderanno i giochi: quali saranno gli ultimi colpi delle squadre della cadetteria? In questo articolo per tutta la giornata troverete indiscrezioni e ufficialità in diretta.

Ore 14.21: UFFICIALE - La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Borrelli, proveniente dalla Società Delfino Pescara 1936.

Ore 13.50 - Il Monza ha chiuso per l'arrivo in prestito di Pirola dall'Inter.

Ore 13.36: UFFICIALE - La Salernitana ha depositato il contratto di Giuseppe Barone, ultima stagione al Perugia.

Ore 13.24: UFFICIALE - Il Chievo Verona ha acquistato il difensore Guillaume Gigliotti dla Crotone.

Ore 13.22: UFFICIALE - L'Empoli prende in prestito Nicolò Casale dall'Hellas Verona.

Ore 13.21: UFFICIALE - Nicholas Pierini è un nuovo giocatore dell’Ascoli. L’esterno d’attacco arriva in prestito dal Sassuolo.

Ore 12.50 - Lecce: il giovane portiere Milli va al Nardò.

Ore 12.48 - Empoli: rescisso il contratto con il difensore Luca Antonelli.

Ore 12.31 - Ancora Cosenza: non è ancora ufficiale, ma è praticamente fatta per Petrucci dell'Ascoli.

Ore 12.27 - UFFICIALE - Cosenza: dal Lecce arriva Brayan Vera (leggi qui).

Ore 12.00 - Lecce: si lavora per la risoluzione con Rossettini che poi andrà al Padova.

Ore 11.59 - La Salernitana ha chiuso per Lorenzo Panariello del Bologna: arriverà in prestito con diritto di riscatto.

Ore 11.48 - UFFICIALE - Per il Lecce arriva il difensore Dermaku (leggi qui).

Ore 11.35 - Il Vicenza chiude per Samuele Longo dall'Inter.

Ore 10.52 - Il Pescara che era sulle tracce di Marcello Trotta dovrà virare verso altri obiettivi: l'attaccante del Frosinone andrà al Famalicao.

Ore 10.50 - La Salernitana pronta a chiudere per il giovane Mirko Antonucci, l'attaccante classe '99 è di proprietà della Roma.

Ore 9.43 - Il Lecce continua a fare muro per Filippo Falco che è nella lista degli acquisti del Crotone. I dirigenti salentini ritengono insufficiente l'offerta dei pitagorici.

Ore 9.40 - Il Pescara in questo ultimo giorno di mercato è alla ricerca di un difensore e un attaccante. Per la difesa i nomi caldi sono Angella del Perugia e Brosco dell'Ascoli. In attacco gli obiettivi sono Marcello Trotta e Stefano Pettinari.

Ore 8.20 - UFFICIALE - L'Empoli comunica di aver ceduto a titolo temporaneo l'attaccante classe 2000 Davide Merola all'Arezzo.

Ore 8.10 - UFFICIALE - Il Pisa ha annunciato la cessione del centrocampista centrale Nicolas Izzillo alla Casertana

Ore 8.00 - UFFICIALE - La Salernitana comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Marco Migliorini e a titolo temporaneo il calciatore Marco Firenze al Novara. La società comunica anche di aver acquisito a titolo definitivo l'attaccante classe 98' Filippo D'Andrea dall'Atletico Terme Fiuggi.