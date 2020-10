Benevento. Saluta Iemmello: va in prestito al Las Palmas

Come informa il sito ufficiale della società giallorossa, il Benevento ha ceduto in prestito Pietro Iemmello al Las Palmas, compagine spagnola che milita nella Seconda Divisione iberica.

La formula, come si evince dal comunicato, è quella del prestito con opzione, anche se il calciatore risulta essere in scadenza contrattuale nel prossimo giugno 2021, quindi libero di accasarsi fin da gennaio 2021 nel caso in cui il Benevento, come probabile, non rinnovi l'accordo.

Una cessione, quella di Iemmello, che libera il club sannita da un ingaggio pesante dopo altre due stagioni passate lontano dal Sannio prima a Foggia e poi a Perugia: ora testa al possibile affare last-minute con il mercato che chiude alle ore 20 di questa sera.