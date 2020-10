Benevento. Montipò: "Primo clean sheet, gioia incontenibile"

Social molto attivi per il Benevento dopo la vittoria di ieri pomeriggio al "Vigorito" contro il Bologna: i calciatori della compagine di Pippo Inzaghi hanno affidato la loro felicità ai rispettivi profili Instagram

L'autore del gol partita, Gianluca Lapadula, scrive sul proprio profilo: "3 punti che ci motivano a continuare così! Felice per il primo gol, ma soprattutto per la squadra!".

Gioia identica per l'altro protagonista del match contro i felsinei, il portiere Lorenzo Montipò, autore di una prestazione sontuosa e che ha più volte salvato il risultato per i giallorossi. "Primo clean sheet. Non ci sono parole per descrivere come mi sento adesso", questa le dichiarazione dell'estremo difensore giallorosso su IG.

Il roccioso difensore polacco Kamil Glik invita tutti a tenere i piedi per terra e scrive: "Continuiamo cosi! Lavoro,cuore umilità", un invito ad evitare i facili entusiasmi visto il lungo cammino che aspetta la Strega.

Entusiasta anche il giovane terzino Daam Foulon, che ieri è partito titolare per la seconda volta dopo la partita contro la Sampdoria: "Prima vittoria nel nostro stadio, continuiamo su questa strada tutti insieme!!!".

Gianluca Caprari, pur non brillando ieri, elogia la mentalità della propria squadra: "Con tanto sacrificio e spirito di squadra , abbiamo portato a casa una vittoria importante".