Operazioni anche in uscita per il Lecce: il club salentino ha appena comunicato la cessione, in prestito, del giovane difensore Brayan Vera che si accasa al Cosenza. Il comunicato:

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Brayan Vera al Cosenza Calcio.

Segui qui la diretta dell'ultima giornata di calciomercato di Serie B.