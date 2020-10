Castrovillari, Franceschini: "Successo meritato, grande personalità"

Ivan Franceschini ha colto a Paternò il primo successo della stagione. Il tecnico del Castrovillari ha commentato così il colpo dei suoi:

"Credo che il successo sia assolutamente meritato. La squadra ha approcciato bene la partita, creando più volte i presupposti per passare in vantaggio. Invece alla prima occasione concessa agli avversari siamo andati sotto. Poteva tagliarci le gambe e invece siamo stati molto bravi. Abbiamo dimostrato personalità e sopratutto non abbiamo rischiato praticamente nulla".