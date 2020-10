Gozzano, parla mister Soda: "Ottimo approccio, un minuto per dire sì"

Nel day after di Gozzano-Vado abbiamo contattato mister Antonio Soda per parlare del primo match stagionale dei rossoblu chiusosi con un successo netto per 4-1.

- Mister, piacere di ritrovarla. Una nuova categoria per il Gozzano e una prova d’esordio di grande livello per iniziare la sua terza esperienza coi colori rossoblu. Come legge la gara inaugurale?

“Poteva essere una gara davvero difficile per noi, l’averla sbloccata ci ha facilitato sicuramente le cose. L’abbiamo interpretata bene, c’è stato da parte dei ragazzi un ottimo approccio considerando soprattutto che ci trovavamo a giocare una gara ufficiale dopo ben 7 mesi. Ho chiesto alla squadra di aggredire da subito, di cercare il vantaggio. Così è stato, siamo andati anche oltre le previsioni e faccio loro i complimenti”.

- L’undici iniziale è molto competitivo, ce ne siamo accorti quasi subito. Che giudizio dà dei nuovi innesti? Si aspetta qualche rinforzo ancora per completare la rosa?

“Noi purtroppo in questo momento siamo pochi. Abbiamo molti giovani, in panchina c’era anche un 2004. La società credo che cercherà di accontentarmi per avere qualche alternativa in più se vogliamo fare un buon campionato. Due o tre ragazzi sono arrivati da pochissimi giorni e sono stati molto bravi. Dobbiamo migliorare molto, conoscerci meglio ma sicuramente abbiamo avuto un grande approccio, sono soddisfatto. Il Vado è un avversario rognoso, vedrete in stagione”.

- Ha un’idea precisa delle avversarie, del loro potenziale? Quali saranno le contendenti del Gozzano per le posizioni che contano?

“Sinceramente non ho un’idea precisa, conosco poco le avversarie. Vedremo come chiuderanno il mercato, ieri (sabato, n.d.r.) abbiamo disputato solo la nostra prima gara, è presto. Ci sono però tante società storiche come il Varese, squadre forti da anni come Sanremese, Chieri, lo stesso Derthona che ha preso Concas ed Emiliano. C’è la Caronnese ed il Casale, che ha un gruppo che lavora insieme da 3 anni. In queste categorie poi ogni anno si inseriscono delle sorprese”.

- Lei ormai conosce bene il club ed il nostro territorio, dicevamo che è alla terza esperienza al Gozzano. Un segno che si trova bene sia con la società che nella nostra zona...

“Mi trovo benissimo con la società e la proprietà, ho ottimi rapporti con tutti. Il Gozzano l’anno scorso mi ha richiamato e sono tornato molto volentieri. Mi hanno chiesto se me la sentivo di scendere di categoria con loro e ho risposto subito di sì. Mi trovo bene con la gente, mi piace il posto, sono legato alla signora Marilena e quindi non ho avuto dubbi”.