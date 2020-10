Riccardo Poi: "Il Gozzano un'occasione irrinunciabile. Bravi col Vado"

La carriera del calciatore Riccardo Poi non ha bisogno di presentazioni in quanto è stato per tanti anni uno dei giocatori più prolifici e rappresentativi dell’intero territorio. Ha indossato con onore e profitto anche la maglia del Gozzano che, appese le scarpe al chiodo, l’ha scelto per farne il nuovo direttore sportivo raccogliendo così la pesante eredità di Alex Casella. L’abbiamo contattato per commentare Gozzano-Vado 4-1, e non solo.

- Direttore Poi, bagni il tuo esordio come dirigente di un club importante e che ben conosci con quattro reti, immagino sia l’esordio sognato alla vigilia...

“Ovviamente un esordio così rappresenta la ciliegina sulla torta di tutto questo periodo, non me l’aspettavo. Era veramente complicato per noi dopo 7 mesi di inattività giocare una gara ufficiale che valesse tre punti. Ho visto in campo l’atteggiamento giusto, siamo stati bravi”.

- Il campo ha da subito mostrato un Gozzano con armi importanti per la categoria nei suoi titolari, mentre la panchina era imbottita di tanti giovani ragazzi. E’ una scelta precisa del club quella di puntare su una rosa molto giovane o pensi di inserire ancora qualche senior, pescando magari fra gli svincolati di Serie C e Serie D?

“Per adesso dovremmo essere a posto, al massimo ci saranno degli innesti più avanti. L’idea della società è quella di puntare forte sui ragazzi che abbiamo e valorizzarli”.

- Come stai vivendo il passaggio da campo a scrivania? Ti manca l’allenamento, la partita? Sei stato subito a tuo agio?

“Sinceramente avendo avuto un infortunio ero già stato fermo in stagione, poi c’è stato il lockdown e tanto tempo senza le partite per tutti, quindi è un trauma che ho assorbito abbastanza bene. Certo, con l’inizio delle gare l’atmosfera un po’ mi manca ma sono felicissimo del mio nuovo ruolo, una bella vetrina ed un’occasione assolutamente irrinunciabile”.