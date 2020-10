Benevento. Mercato: si guarda ancora in casa Fiorentina per la mediana

Secondo quanto riportato nell'edizione cartacea del "Corriere dello Sport", il Benevento, dopo aver prelevato Dabo dalla Fiorentina, potrebbe essere interessato ad un altro calciatore viola sempre per il reparto centrale del campo.

Il D.s. Foggia avrebbe chiesto informazioni su Tofol Montiel. Nato a Palma di Maiorca, classe 2000, lo spagnolo è un trequartista ed ha vissuto la scorsa stagione in prestito al Vitoria Setubal, compagine portoghese che milita nella Serie A lusitana, mettendo a referto 6 presenze. L'operazione, qualora dovesse andare in porto, non avrebbe conseguenze per la lista dei calciatori giallorossi vista la giovane età del ragazzo.

Montiel è stato convocato da mister Iachini per le prime tre gare di campionato della Fiorentina restando, però, sempre in panchina.