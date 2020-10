Potenza, arriva Diogo Pinto Risolto il contratto con Gassama

Il Potenza ha acquisito dall'Ascoli il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista offensivo Diogo Costa Pinto (Tomar, Portogallo, 29/06/1999) a titolo temporaneo fino al 30/06/2021. Il portoghese è cresciuto calcisticamente nelle fila del Benfica, club di cui ha vestito le maglie della squadra B e quella Sub-23 dal 2015 al 2019. Nel suo curriculum anche una presenza in Nazionale portoghese Under 20.Nella finestra di calciomercato invernale 2020, Diogo approda in Italia, indossando la maglia dell’Ascoli. In otto partite di Serie B, Diogo Pinto mette a segno una rete e un assist. La società rossoblu ha inoltre risolto il contratto con l'attaccante Amil Gassama.