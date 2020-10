UFFICIALE - Virtus Francavilla, torna Di Cosmo. Saluta invece Bovo

Ultimo giorno di calciomercato per le squadre professionistiche: alle 20:00 di questa sera si concluderà di fatto la sessione estiva di mercato.

Per quanto concerne la Virtus Francavilla ci sono due importanti novità: la prima riguarda la cessione di Andrea Bovo alla Juve Stabia, la seconda, invece, il ritorno in biancazzurro di Leonardo Di Cosmo in prestito con diritto di riscatto dalla Virtus Entella.

Entrambe le trattative sono state ufficializzate dal club imperiale.