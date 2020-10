Benevento. Mercato: salutano in quattro, Antei e Vokic al Pescara

Il Benevento, nelle ultime ore di mercato, sta pensando a sfoltire la rosa a disposizione di mister Inzaghi cedendo i calciatori in esubero.

Il club giallorosso ha ufficializzato il passaggio in prestito al Pescara dei calciatori Luca Antei e Dejan Vokic. Della possibilità che i due calciatori passassero alla corte di mister Oddo si parlava già da qualche settimana: l'operazione è stata favorita anche dagli ottimi rapporti che intercorrono tra i presidenti Vigorito e Sebastiani.

Sempre in prestito, la Strega ha ceduto Giovanni Volpicelli alla Juve Stabia, che partecipa al campionato di Serie C nel girone C.

Infine, si è giunti alla risoluzione consensuale con il centrocampista Alessio Donnarumma che ora sarà libero di accasarsi in un'altra squadra.