Pro Patria-Pro Vercelli 1-1, un punto con rammarico per gli ospiti

Dopo una brutta mezzora la Pro Vercelli reagisce, pareggia i conti e meriterebbe di tornare a casa con l’intera posta in palio da Busto Arsizio contro una Pro Patria che ha sofferto nella ripresa venendo salvata da Greco e dalla traversa.

La cronaca Subito un pericolo per la formazione di Modesto con Latte Lath che va vicino al vantaggio; la Pro Patria fa la partita, colleziona calci d’angolo e proprio da un corner al 26’ nasce la rete del vantaggio con Saporetti che è il più lesto in area e batte Saro; le bianche casacche si scuotono, al 32’ ci prova Bruzzaniti ma Greco blocca senza troppi patemi, al 38’ il pareggio della Pro Vercelli con Hristov che su cross di Bruzzaniti di testa batte Greco, la prima frazione termina uno a uno.

Continua anche dopo la pausa il buon momento di Comi e compagni, al 52’ ancora Hristov di testa va vicino al raddoppio e alla doppietta personale, il difensore arrivato da qualche settimana a Vercelli è il più pericoloso, al 66’ ci vuole una gran parata di Greco per negargli il gol; all’82’ il due a uno sembra cosa fatto ma la punizione di Rolando sbatte sulla traversa, sfortunati i piemontesi nella circostanza, in pieno recupero tiro di Emmanuello sul quale si salva in qualche modo Greco.