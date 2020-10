Serie D, vincono Borgosesia e Gozzano

Seconda giornata del girone A di Serie D ancora zoppa con tre gare rinviate, Chieri-Legnano, Varese-Pontdonnaz e Lavagnese-Casale; Casale e Lavagnese devono ancora esordire in questo campionato…

In testa solitario c’è il Bra grazie alla vittoria di misura sulla Caronnese, un buon turno per le piemontesi con il successo del Borgosesia per due a zero in casa sull’Imperia, decidono Aloia e Bramante; esordio con il botto per il Gozzano, le doppiette di Allegretti e Sylla non lasciano scampo al Vado.

Nessun pareggio e due vittorie esterne, la Sanremese va avanti due a zero ad Arconate, viene raggiunta sul due a due, decide a cinque minuti dalla fine Demontis; passa a Saluzzo la Folgore Caratese, Valagussa e Macrì nel primo tempo archiviano la pratica.

Negli ultimi due incontri di giornata successo in rimonta della Castellanzese sul Fossano, Mecca, Chessa e Bigotto rendono inutile il gol dell’illusorio vantaggio ospite di Di Salvatore; bel successo del Derthona in casa contro il Sestri Levante, il due a uno matura nel primo tempo con i gol di Concas, Manasiev e Cirrincione.

