Benevento. Cessione last-minute: Kragl torna in Serie B

L'ultima operazione di mercato per il Benevento è una cessione: il tedesco Oliver Kragl, arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Foggia, è stato ceduto in prestito all'Ascoli in Serie B.

L'esterno tedesco ha vestito anche le casacche di Crotone, Frosinone, Ried, Babelsberg, Germania Halberstadt, Eintracht Braunschweig II, Eintracht Braunschweig e Wolfsburg U19. In carriera conta 376 presenze, 61 gol e 55 assist.