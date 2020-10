Potenza, l'ultimo arrivo è il difensore Romei dalla Sampdoria

Nuovo difensore per il Potenza. Il club rossoblu ha prelevato in prestito dalla Sampdoria Carlo Romei. Il neoarrivato, classe '99, è un prodotto del settore giovanile blucerchiato, con il quale ha disputato il campionato Under 19 nella stagione 2016/2017. Il 2018 è l’anno dell’esordio tra i professionisti: in prestito alla Vis Pesaro, totalizza 13 apparizioni per poi passare, al Siena, durante la precedente finestra invernale.