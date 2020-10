Benevento. La rosa dopo il mercato: due calciatori fuori dalla lista

Al termine della finestra estiva del calciomercato possiamo tracciare un bilancio sulle operazioni effettuate dal Benevento.

Sono state sette le operazioni in entrata per rinforzare la rosa di mister Inzaghi: il D.s. Foggia ha portato all'ombra della dormiente elementi del calibro di Glik, Dabo e Ionita, nel giro delle rispettive nazionali ma anche un giovane di belle speranze come Foulon oltre ad un paio di elementi in cerca di riscatto come Caprari e Iago Falque. La certezza dovrebbe essere rappresentata da Lapadula che già lo scorso anno aveva segnato 13 reti nella massima serie pur non riuscendo a conquistare la salvezza con il suo Lecce.

Il club giallorosso è stato attivo anche sul fronte cessioni, specie nell'ultimo giorno di mercato. Ieri, infatti, si sono concretizzati i passaggi di Antei e Vokic al Pescara oltre a quello di Kragl all'Ascoli. A questi vanno unite anche operazioni "minori" come il passaggio di Rillo all'Alma Fano o quelli di Volpicelli alla Juve Stabia e Tazza alla Cavese.

Due calciatori, purtroppo, non sono riusciti a trovare una collocazione né in altra squadra né nella rosa di Pippo Inzaghi: si tratta di Volta e Del Pinto. I due calciatori continueranno ad allenarsi con il gruppo ma, per motivi strettamente numerici, non verranno inseriti nella lista definitiva che il Benevento consegnerà in Lega e quindi non potranno essere utilizzati in gare ufficiali. Per entrambe c'erano stati piccoli segnali di interessamento da parte di altre società, come Cremonese per il centrale difensivo e Salernitana per il centrocampista, ma alla fine le operazioni non si sono concretizzate.