Lecce: tutte le operazioni in entrata e in uscita

Si è chiuso ieri sera il calciomercato "estivo" della stagione 2020/2021. Tante le operazioni sia in entrata che in uscita per il Lecce del ds Corvino che lui stesso ha definito il più difficile della sua carriera. Vediamo quindi le cessioni e gli acquisti per quanto riguarda la prima squadra:

Cessioni:

Benzar (Viitorul), Rispoli (Crotone), Vera (Cosenza), Riccardi (Catanzaro), Milli (Nardò), G. Gallo (Nardò), Tsonev (Levski Sofia), Shakhov (AEK Atene), Saraniti (Palermo), Petriccione (Crotone);

Acquisti:

Adjapong (Sassuolo), Zuta (Hacken), Dermaku (Parma), Henderson (Hellas Verona), Bjorkengren (Falkenbergs), Listkowski (Pogon Schettino), Paganini (ultima stagione Frosinone), Coda (ultima stagione Benevento), Rodriguez (Real Madrid), Stepinski (Verona).

Si riportano, di seguito, le operazioni concluse in entrata e riferite per quanto riguarda il settore giovanile:

PORTIERE: Borbei Alexandru 2003 (Politehnica Timisoara)

DIFENSORI: Lemmens Mats Difensore 2002 (Genk), Pascalau Bogdan 2004 (Universitatea Cluj), Ciucci Mattia 2002 (AS Roma)

CENTROCAMPISTI: Kamencec Matjaz 2004 (Maribor), Vulturar Catalin 2004 (AFC UTA ARAD)

ATTACCANTI: Burnete Catalin 2004 (ACS Coltea Brazov), Stagno Augustin 2004 (Estudiantil FC), Ancora Francesco 2003 (Fabrizio Miccoli), Pescicolo Alessio 2003 (ASD Lavorate Calcio), Travaglini Edoardo 2002 (AS Roma)

Saranno aggregati alla Prima Squadra i seguenti calciatori:

Borbei Alexandru (Portiere 2003), Monterisi Ilario (Marcatore 2001), Pierno Roberto (Esterno Difensivo 2001), Maselli Sergio (Centrocampista 2001), Felici Mattia (Esterno Offensivo 2001).