Virtus Francavilla-Vibonese, dirige Taricone di Perugia

Sarà il sig. Simone Taricone della sezione di Perugia l'arbitro di Virtus Francavilla-Vibonese, in programma domani pomeriggio alle ore 15 e valevole per la 3° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Per l'occasione Taricone sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Romano di Isernia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore. Quarto Ufficiale il sig. Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia.