Corim Città di Taranto vincente nel triangolare con Cosenza e Lamezia

Il 3° Trofeo Città di Taranto si conclude con la vittoria del Corim Città di Taranto. Il triangolare ha visto la partecipazione delle rossoblù guidate da mister Liotino, Cosenza e Lamezia, compagini che disputano regolarmente il campionato di Serie A2 femminile di Calcio a 5. Dunque, avversarie di tutto rispetto per la compagine tarantina in vista dello start della stagione.

Il primo match tra Vigor Cosenza e Lamezia è terminato con il punteggio di 8-4 in favore delle catanzaresi. L'esordio della Corim con il Cosenza, nell'incontro successivo, è stato vinto agevolmente dalle rossoblù con il punteggio di 6-1. Doppio Nasso, Losurdo, Sommese, Calendi e Gaudio sono state le ragazze andate a segno. La finale del triangolare, dunque, è stata Corim Città di Taranto-Lamezia. L'inizio di partita è stato duro per le ioniche, infatti, le biancoverdi partono subito forte con il vantaggio di 0-2. Giliberto, per la compagine di Liotino, ha riaperto il match che di fatto ha alimentato le speranze di un pareggio, arrivato con la rete di Nasso.

Il torneo si è deciso ai calci di rigore. Lotteria che ha mostrato l'infallibilità della Corim Taranto e di conseguenza la vittoria del Trofeo. Test di livello, dunque, per le ragazze tarantine in vista dell'esordio in campionato che avverrà il 18 ottobre alle ore 16:00, in casa contro la Sangiovannese.