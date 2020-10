Mercato Novara, ecco i nuovi arrivi

Un finale di mercato decisamente importante per il Novara che si è rinforzato in tutti i reparti, è saltato all’ultimo momento il centrocampista di “quantità” che forse manca in rosa anche considerando l’infortunio di Hrcak che lo terrà lontano dai campi almeno un altro mese.

Vediamo il dettaglio dei nuovi giocatori che vestiranno la maglia azzurra:

In prestito il difensore classe 2000 Antonio Natalucci, cresciuto nel settore giovanile di Lazio e Frosinone esordisce in serie D con la maglia del Nardò, passato alla Triestina colleziona due presenze nelle prime due giornate prima di passare al Novara.

In prestito il portiere classe 2000 Axel Desjardins, cresciuto nello Spezia che lo porta in Italia dopo aver giocato con la primavera Ligure esordisce lo scorso anno in serie B.

In prestito l’attaccante classe 1994 Eric Lanini, cresciuto nelle giovanili della Juventus vanta più di 150 presenze tra i professionisti, negli ultimi due anni 24 gol tra Imolese e Juventus U23.

A titolo definitivo il difensore classe 1992 Marco Migliorini, cresciuto nelle giovanili di Chievo e Torino esordisce il Legapro con la maglia del Como; dopo la Juve Stabia va in serie B ad Avellino e poi passa alla Salernitana sempre in serie cadetta dove vanta più di 100 presenze.

In prestito il centrocampista offensivo classe 1993 Marco Firenze, è un giocatore duttile capace di giocare sia da interno che da trequartista o eventualmente anche da esterno in un tridente d’attacco, più di 70 presenze in B tra Crotone, Pro Vercelli, Salernitana e Venezia.