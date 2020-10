Le dichiarazioni di Somma alla vigilia della gara Potenza-Casertana

Alla vigilia della gara Potenza-Casertana il tecnico dei lucani Mario Somma ha rilasciato le dichiarazioni di rito prepartita.

SULLA PREPARAZIONE DELLA GARA - "Non possiamo nascondere che ci sia stata della preoccupazione, soprattutto nei primissimi giorni dopo aver scoperto la positività di due mostri ragazzi: questo ha creato nel gruppo una preoccupazione, per così dire, naturale. Tutto ciò non deve e non sarà un alibi per quella che dovrà essere una prestazione importante, sia dal punto di vista individuale che di squadra".

SULL'ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA - "Lo dicevamo per altri contesti, per questioni squisitamente di campo, ma, effettivamente, quel tifoso al bar aveva ragione: dobbiamo essere realmente e responsabilmente supereroi. Al di là di frasi che possono apparire di circostanza, se è vero che è nelle difficoltà che un gruppo si può fortificare, allora è proprio questa l’occasione ideale per cementarci, per essere ancora più uniti di quanto noi già siamo. Il Potenza è una famiglia, e sapere che qualcuno di noi possa essere in difficoltà a combattere nemici invisibili come il Covid-19 ci spinge a lottare con ancora più ardore, per essere ancora più uniti e vicini".

