Benevento: 6 punti in 3 gare, gli scommettitori credono nella salvezza

E' stato un avvio molto positivo quello del Benevento nella sua seconda avventura in serie A. Così positivo da far affermare a mister Inzaghi: "Se me lo avessero detto prima che avrei fatto 6 punti nelle prime tre partite di campionato non ci avrei creduto".

Al netto della sconfitta contro l'Inter, una corazzata che ha l'obiettivo scudetto in mente, Maggio e compagni hanno battuto la Sampdoria in trasferta ed il Bologna tra le mura amiche dimostrando idee di gioco e compattezza in campo, doti fondamentali se si vuol raggiungere una salvezza tranquilla.

Cominciano a credere nelle possibilità di permanenza in Serie A dei giallorossi anche gli scommettitori. In base a quanto stilato dagli analisti di Planetwin365, infatti, la quota salvezza della Strega è passata dall'1,50 del pre-campionato al 2,15 attuale. Oltre all'aumento della quota del Benevento in se, colpisce anche il fatto che sia aumentata, nel contempo, anche la distanza dalle altre due neo promosse, Spezia e Crotone, date entrambe ad 1,19, e sia diminuita, invece, quell con dirette concorrenti come l'Udinese, passata da 7 a 2,90, ed il Parma, sceso da 4,5 a 3,75.

Sarà sempre il campo a parlare ma il clima di fiducia che si sta creando intorno al Benevento potrà portare ulteriori effetti benefici sul morale della truppa di Pippo Inzaghi.